ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев заявил о готовности применить силу против ВМФ России

14:00
  • среда
  • 12 мая 2021

Военные рассчитывают на помощь Запада

Киеву следует быть постоянно готовым к активным действиям и применению силы в отношении ВМФ России. Хотя силы ВМС Украины и несоразмерны, в случае очередного обострения можно ожидать помощи от США и Великобритании. Вашингтон и Лондон, когда нужно будет, скажут свое слово, уверен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.
Киев без предупреждения прекратил пропуск через КПП в Донбассе

Хомчак обвинил Россию в провокациях против военно-морского флота Украины в акватории Черного и Азовского морей. По словам военного, российские корабли регулярно, под видом учений, перекрывают украинским судам доступ к тем или иным судоходным участкам. А Азовское море Россия и вовсе "считает своим", приводит слова военного УНИАН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин14 апреля подписал распоряжение о предоставлении Минобороны в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря сроком на 20 лет. Использование участка для рыбоводства и рыболовства исключено. Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Корабль ВМС Украины
Корабль ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.