Киев заявил о готовности применить силу против ВМФ России

Военные рассчитывают на помощь Запада

Киеву следует быть постоянно готовым к активным действиям и применению силы в отношении ВМФ России. Хотя силы ВМС Украины и несоразмерны, в случае очередного обострения можно ожидать помощи от США и Великобритании. Вашингтон и Лондон, когда нужно будет, скажут свое слово, уверен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Хомчак обвинил Россию в провокациях против военно-морского флота Украины в акватории Черного и Азовского морей. По словам военного, российские корабли регулярно, под видом учений, перекрывают украинским судам доступ к тем или иным судоходным участкам. А Азовское море Россия и вовсе "считает своим", приводит слова военного УНИАН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин14 апреля подписал распоряжение о предоставлении Минобороны в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря сроком на 20 лет. Использование участка для рыбоводства и рыболовства исключено. Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram