Манижа за неделю до "Евровидения" обратилась к хейтерам

Номер певицы многим не понравился

Певица Манижа, которая в этом году примет участие в "Евровидении" от России, призвала хейтеров быть добрее и принять собственную "плохую сторону".

После того, как Манижу выбрали конкурсанткой от России, на девушку обрушился шквал критики – многие решили, что ее песня для "Евровидения" пропагандирует "антироссийские ценности", а сам номер не вписывается в формат мероприятия, передает РИА Новости.

"Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны. И я желаю вам, ребята, пожалуйста, изучите себя и поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то", - заявила Манижа в ответ на критику.

В этом году международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy.

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