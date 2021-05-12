Московское отделение "Единой России" проведет обучение для 11 тыс. наблюдателей

Выборы состоятся 19 сентября

Московское отделение партии "Единая Россия" запустило серию семинаров для наблюдателей. Всего обучение пройдут 11 тысяч человек.

"В Москве стартовала серия обучающих семинаров для наблюдателей, которым в сентябре предстоит взять на себя ответственную работу: следить за ходом голосования. Первая встреча прошла в среду, 12 мая. По предварительным данным, обучение пройдут 11 тыс. наблюдателей - именно столько людей партия намерена направить на участки Москвы в Единый день голосования 19 сентября", - сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения партии.

Первые семинары уже провели для наблюдателей их Центрального, Южного и Западного округов столицы, на обучении присутствовали 500 человек. Всего семинар длится один день (10 часов), он включает в себя полный спектр тематик, необходимых для качественного наблюдения за ходом голосования.

"Кампания чрезвычайно ответственная, поэтому "Единая Россия" так много сил направляет на качественную подготовку корпуса наблюдателей", - отметил секретарь городского отделения партии Андрей Метельский. Он также поблагодарил всех, кто решил пожертвовать своим временем и участвовать в процессе голосования в качестве наблюдателей.

"В ходе семинара наблюдатели "Единой России" изучили и обновили актуальные знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, по организации голосования. Отдельным блоком обучения выделены типы и виды вероятных нарушений, а также алгоритмы реагирования на них. В программу обучения включен и практический раздел, в ходе которого наблюдатели отработали навыки коммуникации в различных ситуациях, в том числе конфликтных", - добавил руководитель исполкома МГРО "Единая Россия" Максим Руднев.

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