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Московское отделение "Единой России" проведет обучение для 11 тыс. наблюдателей

14:44
  • среда
  • 12 мая 2021

Выборы состоятся 19 сентября

Московское отделение партии "Единая Россия" запустило серию семинаров для наблюдателей. Всего обучение пройдут 11 тысяч человек.
"Единая Россия" готовится к праймериз

"В Москве стартовала серия обучающих семинаров для наблюдателей, которым в сентябре предстоит взять на себя ответственную работу: следить за ходом голосования. Первая встреча прошла в среду, 12 мая. По предварительным данным, обучение пройдут 11 тыс. наблюдателей - именно столько людей партия намерена направить на участки Москвы в Единый день голосования 19 сентября", - сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения партии.

Первые семинары уже провели для наблюдателей их Центрального, Южного и Западного округов столицы, на обучении присутствовали 500 человек. Всего семинар длится один день (10 часов), он включает в себя полный спектр тематик, необходимых для качественного наблюдения за ходом голосования.

"Кампания чрезвычайно ответственная, поэтому "Единая Россия" так много сил направляет на качественную подготовку корпуса наблюдателей", - отметил секретарь городского отделения партии Андрей Метельский. Он также поблагодарил всех, кто решил пожертвовать своим временем и участвовать в процессе голосования в качестве наблюдателей.

"В ходе семинара наблюдатели "Единой России" изучили и обновили актуальные знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, по организации голосования. Отдельным блоком обучения выделены типы и виды вероятных нарушений, а также алгоритмы реагирования на них. В программу обучения включен и практический раздел, в ходе которого наблюдатели отработали навыки коммуникации в различных ситуациях, в том числе конфликтных", - добавил руководитель исполкома МГРО "Единая Россия" Максим Руднев.

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