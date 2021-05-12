Мишустин назвал важнейшую национальную цель

Кабмин серьезно занимается борьбой с бедностью в России

Борьба с бедностью в России – важнейшая национальная цель. Правительство серьезно занимается этим вопросом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Стратегия наша - уменьшить к тридцатому году бедность в два раза, и мы занимаемся этим серьезно", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Премьер отметил, что эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, передает ТАСС.

Ранее Мишустин объяснил рост цен на социально значимые продукты в России жадностью как отдельных производителей, так и торговых сетей. При этом премьер заверил депутатов, что у властей достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты наживающихся на ажиотажном спросе.

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