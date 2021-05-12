ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: режим ЧС из-за COVID-19 был объявлен слишком поздно

14:35
  • среда
  • 12 мая 2021

Нынешней непростой ситуации можно было избежать

Член группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк заявила, что ВОЗ слишком поздно объявила режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции.
Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

"Были явные задержки не только в Китае, но и повсеместно. Это заявление могло быть сделано на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января", - приводит слова Кларк Agence France Presse.

Вместе с тем сопредседатель группы Эллен Джонсон-Серлиф отметила, что если бы задержек в реагировании не было, нынешней сложной ситуации можно было бы избежать.

Эксперты в совместном заявлении призвали к масштабным реформам систем предупреждения в здравоохранении.

Согласно актуальным данным, с начала пандемии COVID-19 всего в мире заразились почти 160 миллионов человек, скончались более 3,3 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.