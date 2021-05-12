ВОЗ: режим ЧС из-за COVID-19 был объявлен слишком поздно

Нынешней непростой ситуации можно было избежать

Член группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк заявила, что ВОЗ слишком поздно объявила режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Были явные задержки не только в Китае, но и повсеместно. Это заявление могло быть сделано на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января", - приводит слова Кларк Agence France Presse.

Вместе с тем сопредседатель группы Эллен Джонсон-Серлиф отметила, что если бы задержек в реагировании не было, нынешней сложной ситуации можно было бы избежать.

Эксперты в совместном заявлении призвали к масштабным реформам систем предупреждения в здравоохранении.

Согласно актуальным данным, с начала пандемии COVID-19 всего в мире заразились почти 160 миллионов человек, скончались более 3,3 миллиона.

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