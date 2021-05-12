ВОЗ: режим ЧС из-за COVID-19 был объявлен слишком поздно

Нынешней непростой ситуации можно было избежать
Член группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк заявила, что ВОЗ слишком поздно объявила режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Были явные задержки не только в Китае, но и повсеместно. Это заявление могло быть сделано на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января", - приводит слова Кларк Agence France Presse.
Вместе с тем сопредседатель группы Эллен Джонсон-Серлиф отметила, что если бы задержек в реагировании не было, нынешней сложной ситуации можно было бы избежать.
Эксперты в совместном заявлении призвали к масштабным реформам систем предупреждения в здравоохранении.
Согласно актуальным данным, с начала пандемии COVID-19 всего в мире заразились почти 160 миллионов человек, скончались более 3,3 миллиона.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram