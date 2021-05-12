Голикова оценила вероятность введения локдауна осенью

Ожидают ли граждан новые ограничения?

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в ходе общения с журналистами, что власти не планируют вводить в стране локдаун из-за коронавируса будущей осенью, передает РИА "Новости".

При этом заместитель председателя правительства отметила, что случаев заражения индийским штаммом в России на сегодняшний день не зафиксировано. Кроме того, Голикова оценила эффективность отечественных вакцин против этой мутации.

"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены", - сказала вице-премьер.

Ранее прогноз относительно развития ситуации с COVID-19 в стране дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, обстановка остается стабильной, критических значений роста нет. Власти ожидают, что и после майских праздников ситуация не ухудшится.

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