Голикова оценила вероятность введения локдауна осенью

Ожидают ли граждан новые ограничения?
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в ходе общения с журналистами, что власти не планируют вводить в стране локдаун из-за коронавируса будущей осенью, передает РИА "Новости".
При этом заместитель председателя правительства отметила, что случаев заражения индийским штаммом в России на сегодняшний день не зафиксировано. Кроме того, Голикова оценила эффективность отечественных вакцин против этой мутации.
"Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены", - сказала вице-премьер.
Ранее прогноз относительно развития ситуации с COVID-19 в стране дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, обстановка остается стабильной, критических значений роста нет. Власти ожидают, что и после майских праздников ситуация не ухудшится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram