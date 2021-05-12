В Кремле оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

Жертвами вооруженного нападения стали девять человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами оценил поведение учителей казанской школы №175, где во вторник бывший ученик 2001 года рождения открыл стрельбу. Погибли девять человек, было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.

"Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения", - приводит слова кремлевского спикера RT.

Песков добавил, что глава государства получает соответствующие доклады о возможном награждении педагогов.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что темой оборота оружия среди граждан будут заниматься, ожидаются "необходимые решения".

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