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В Кремле оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

14:59
  • среда
  • 12 мая 2021

Жертвами вооруженного нападения стали девять человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами оценил поведение учителей казанской школы №175, где во вторник бывший ученик 2001 года рождения открыл стрельбу. Погибли девять человек, было возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.
Стали известны подробности стрельбы в школе в Казани

"Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения", - приводит слова кремлевского спикера RT.

Песков добавил, что глава государства получает соответствующие доклады о возможном награждении педагогов.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что темой оборота оружия среди граждан будут заниматься, ожидаются "необходимые решения".

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