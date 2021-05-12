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Выводящие капиталы за рубеж компании обложат "налогом на жадность"

15:05
  • среда
  • 12 мая 2021

Мишустин убежден, что такой подход оправдан

Платить за жадность нужно дополнительными налогами в бюджет государства. Такой подход оправдан в отношении компании, выводящих доходы за рубеж, убежден премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин назвал важнейшую национальную цель

"Та самая жадность, мы об этом сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди", - заявил премьер, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что такой подход вполне оправдан в отношении компаний, которые ведут агрессивную деятельность по выводу доходов - в том числе дивидендов, процентов. Для них должны быть введены соответствующие прогрессивные ставки налога на прибыль, приводит слова премьера РИА Новости.

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