Россиянам отказали в отгулах после вакцинации от COVID-19

Это решение оставили за губернаторами регионов
Правительство России не рассматривает возможность введения выходного дня для тех граждан, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что власти регионов будут самостоятельно решать вопрос о том, стоит ли вводить подобную практику, передает РЕН ТВ.
"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет", - отметил Песков.
В России в среду, 12 мая, выявлено 8 217 заразившихся коронавирусом COVID-19, при этом 14,2% из них не имели симптомов болезни. Большинство случаев приходится на Москву (2 718 человек), следом идут Санкт-Петербург (734 человека) и Подмосковье (642 человека).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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