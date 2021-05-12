В России полностью вакцинировались от коронавируса почти 10 млн человек

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

В России из 24 миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса, 10 миллионов привиты двумя компонентами. Такие данные привела в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 почти - двумя компонентами", - сообщила она (цитата по РИА Новости). По словам Голиковой, коллективный иммунитет ожидается к осени.

6 мая Голикова говорила, что в России полностью вакцинировались от коронавируса - то есть получили обе дозы препарата - 9,4 миллиона человек (6,6% населения).

Ранее вице-премьер заявила, что власти не планируют вводить локдаун осенью.

В России на данный момент зарегистрированы 4 вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

За последние сутки в России выявлено 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 905 059 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 331 летальный исход, выздоровели 4 518 529 человек.

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