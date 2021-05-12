ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России полностью вакцинировались от коронавируса почти 10 млн человек

15:18
  • среда
  • 12 мая 2021

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

В России из 24 миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса, 10 миллионов привиты двумя компонентами. Такие данные привела в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

Путин озвучил результаты своей вакцинации от коронавируса
Мишустин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
В России за сутки выявили 8217 заболевших коронавирусом

"У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 почти - двумя компонентами", - сообщила она (цитата по РИА Новости). По словам Голиковой, коллективный иммунитет ожидается к осени.

6 мая Голикова говорила, что в России полностью вакцинировались от коронавируса - то есть получили обе дозы препарата - 9,4 миллиона человек (6,6% населения).

Ранее вице-премьер заявила, что власти не планируют вводить локдаун осенью.

В России на данный момент зарегистрированы 4 вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

За последние сутки в России выявлено 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 905 059 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 331 летальный исход, выздоровели 4 518 529 человек.

Видео: Мишустин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.