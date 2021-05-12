Глава Минтруда заявил о снижении числа бедных в России

Власти уделяют большое внимание этой проблеме
Министр труда России Антон Котяков рассказал о борьбе правительства с бедностью в стране.
"Это одна из национальных целей, которой мы уделяем достаточно большое внимание. Мы свои меры пересматриваем, совершенствуем", - приводит слова главы Минтруда РИА "Новости".
Он добавил, что по итогам 2020 года показатель количества бедных значительно снизился - сейчас это 12,1%.
Ранее в среду во время выступления в Государственной думе премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что власти должны наладить учет бедных в России и правильно работать с этим показателем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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