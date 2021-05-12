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СК сообщил о неадекватном состоянии устроившего стрельбу в Казани

15:27
  • среда
  • 12 мая 2021

Сегодня ему будет предъявлено обвинение

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила журналистам, что ведомство ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу для устроившего стрельбу в казанской школе №175 Ильназа Галявиева.
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"Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления", - уточнила она (цитата по ТАСС).

Также в СК сообщили, что молодой человек находится в неадекватном состоянии, это препятствует проведению следственных действий.

Уточняется, что в 2020 году Галявиеву поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, он жаловался на сильные боли.

Инцидент произошел утром во вторник, 11 мая. Галявиев, бывший ученик школы, открыл стрельбу в здании учебного заведения. Погибли девять человек, 23 пострадали. Было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Ему грозит пожизненное заключение. На допросе 19-летний Галявиев назвал себя богом, добавив, что всех ненавидит.

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Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев
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