Спецслужбы предотвратили теракт в мурманском ТЦ

Преступники планировали совершить атаку в 2020 году

Спецслужбы предотвратили теракт, который преступники планировали совершить в торговом центре в Мурманске в прошлом году. Об этом секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе. Других подробностей он не привел.

"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - заявил он в среду во время своего выступления (цитата по "Интерфаксу").

Патрушев также напомнил, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.

9 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе, задержав двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Подозреваемые готовили нападение на образовательное учреждение с использованием самодельных бомб.

Видео задержания планировавших взрыв в Крыму

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