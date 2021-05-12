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Установлен оптимальный возраст для изучения иностранного языка

15:43
  • среда
  • 12 мая 2021

Классическая схема образования – самая верная

Классическая схема языкового образования – самая верная. Иностранный язык должен вводиться со второго класса, восемь лет – оптимальный возраст для его изучения, уверена переводчик Валентина Букленева.
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"Ребенок должен сначала овладеть родным языком, должен научиться достаточно хорошо читать и писать на родном языке, потом можно начинать изучать иностранный", - пояснила Букленева в эфире телеканала "Звезда".

Эксперт уверена, что обучение иностранным языкам с двух-трех лет не имеет смысла. Ведь для запоминания информации ребенку нужна языковая среда. Ребенок сможет освоить язык с младенчества только в том случае, если на втором языке говорят в семье.

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