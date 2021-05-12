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В Крыму задержали угрожавшего напасть на школу мужчину

15:52
  • среда
  • 12 мая 2021

Он заявил, что проверял оперативность работы спецслужб

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о задержании жителя села Амурское Красногвардейского района 1995 года рождения.
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"11 мая 2021 года он разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

В ФСБ добавили, что в содеянном мужчина сознался, будет возбуждено уголовное дело. Свои действия задержанный объяснил желанием проверить оперативность работы спецслужб.

Во вторник стало известно о ликвидации под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций. Боевик был нейтрализован в процессе боестолкновения.

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