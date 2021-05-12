Хазанов вспомнил первую встречу с женой

Артист быстро понял, что Злату Эльбаум нельзя упускать

Артист Геннадий Хазанов рассказал о своей первой встрече с будущей женой. Это произошло в студии "Наш дом", куда Злата Эльбаум пришла работать помощником режиссера.

"Она мне при первой встрече дала самый большой кусок арбуза. Я сразу подумал, что есть смысл с ней познакомиться. Не каждый день тебе приносят такие куски арбуза. А потом она пришила мне пуговицу. Я понял, что нельзя ее упускать. Она всегда была на моей стороне, хотя у нас не клеились отношения с тещей. А потом у нас родилась дочка Алиса. Она очень независимый и самодостаточный человек. Пошла учиться в хореографическое училище. Стала артисткой балета", - сказал Хазанов на шоу "Судьба человека".

По его словам, Злата Эльбаум достойна награды, в частности, за терпение в отношениях с ним. "Как меня выдержала жена - я не знаю. Честно скажу. Нет, к сожалению, такой правительственной награды - "За терпение". Ей можно было был вручить", - заявил Геннадий Хазанов.

В интервью артист также рассказал, почему они с женой не стали родителями во второй раз. После рождения Алисы юморист даже и не думал о других детях, побоявшись, что дочь может остаться обделенной заботой и любовью.

"У меня не возникало желания иметь еще детей - было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как еще сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери", - разоткровенничался 75-летний актер.

Геннадий Хазанов вместе с женой Златой Эльбаум с 1970 года. Дочь Алиса появилась у них на свет в 1974 году. Она известный кинорежиссер и продюсер.

Видео: смотрите документальный фильм ТВЦ "Геннадий Хазанов. Лицо под маской"

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