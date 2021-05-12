Названы лидеры ЕС по восстановлению экономики после пандемии

Среди аутсайдеров - Эстония

Как следует из опубликованных в среду прогнозов Еврокомиссии, лидером по темпам экономического роста в Евросоюзе по итогам 2021 года станет Испания. Ее ВВП вырастет на 5,9%.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Франция (5,7%), на третьем - Румыния (5,1%).

Самые низкие темпы экономического роста по итогам года ожидают от Эстонии.

В материалах также уточняется, что в целом экономика стран ЕС вырастет по итогам 2021 года на 4,2%, в 2022 году - на 4,4%.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на дополнительную поддержку граждан страны в пандемию было направлено более чем 2,5 триллиона рублей. Для сравнения, это выше 10 процентов всего федерального бюджета.

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