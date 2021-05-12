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Московский суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей

16:27
  • среда
  • 12 мая 2021

За отказ удалять противоправный контент

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда, мессенджер Telegram получил штраф в 2,5 миллиона рублей за отказ удалять информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.
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"Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 миллионов рублей", - уточнили в суде.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждать предложения об уходе от анонимности в интернете. По его словам, подобная мера позволит в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм.

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