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Минобороны показало видео перехвата французских самолетов над Черным морем

16:41
  • среда
  • 12 мая 2021

Российский Су-27 не допустил нарушения госграницы России

Российский истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Франции над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено.

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