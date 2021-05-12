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Лидером среди покупателей российского мороженого стали США

16:58
  • среда
  • 12 мая 2021

На втором месте - Китай

В начале 2021 года лидером среди покупателей российского мороженого стали Соединенные Штаты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Россия на треть увеличила экспорт чая и кофе

Уточняется, что поставки этого продукта в Штаты выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов.

На втором месте в рейтинге расположился Китай (нарастил ввоз на 43%), на третьем - Казахстан.

Всего же Россия в первом квартале увеличила поставки мороженого на экспорт на 13%, прежде всего за счет стран дальнего зарубежья.

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