"Всеобщее горе": в Казани простились с жертвами нападения на школу

Люди продолжают нести цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу

В подмосковном Жуковском приземлился спецборт МЧС. На нём доставили из Татарстана тяжелых пострадавших во время нападения на казанскую гимназию №175. Теперь их ждёт лечение в столичных клиниках. В самой республике простились с жертвами трагедии - это семеро детей и двое взрослых. 12 мая в Татарстане - день траура. В среду суд должен избрать меру пресечения нападавшему.

Из клинической больницы пятерых детей на реанимобилях доставляют в аэропорт. Там ждет борт МЧС, который отправляется в Москву. Медсёстры ни на шаг не отходят от пациентов - они в крайне тяжелом состоянии: переломы, огнестрельные и осколочные ранения. Бороться за их жизни продолжат в лучших клиниках страны. В казанской же больнице сейчас остаются 15 детей.

"Во время поступления детей сразу дисциплинарная была команда сформирована, состоящая из травматологов и хирургов, плюс реаниматологов, естественно, которые одновременно работали с пациентами в операционной. Всем детям, которые находятся в реанимационном отделении, выполнены операции, и плюс еще всем детям, которым со средней степенью тяжести, тоже выполнены операции", - заявил Михаил Поспелов, заместитель главного врача по хирургии ДРКБ.

В центре переливания крови - очереди. Трагедия в школе №175 не оставила равнодушных. К стихийному мемориалу нескончаемым потоком люди продолжают нести цветы, детские игрушки, зажигают свечи. 12 мая в республике - день траура.

- Это, по-моему, всеобщее горе. Беда такая. И мы должны все задуматься - чтобы все были в безопасности, и дети, и все. - У меня тоже есть дети, я смотрела прям с самого начала, родители начали присылать, очень сильно переживала за детей.

И в больнице, и у гимназии побывали руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также глава региона Рустам Минниханов. Проводятся оперативные совещания.

"Принято решение правительства. Я надеюсь, что уже к вечеру семьи получат ту поддержку, которая одобрена нашим правительство. Кроме этого, все процедуры с обеспечением похоронных работ проведены", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

По мусульманской традиции похороны прошли уже сегодня. В Казани простились со всеми жертвами нападения - это семь детей и два учителя. В последний путь провожают 25-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. Она погибла, спасая ребенка. Выйдя в коридор, по которому шел вооруженный Ильназ Галявиев, оттолкнула ученика от стрелявшего и закрыла его собой. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Еще одна учительница выводила из школы класс, прикрывая собой, а ее собственный ребенок погиб по время стрельбы. Это уже другой педагог. Видео снял кто-то из учеников во время нападения. Школьники спрятались под партами, а она держит дверь. И сколько еще таких историй, достойных, как отметили сегодня в Кремле, человеческого восхищения.

"Я был в этом классе, когда человек с огнестрельным оружием ворвался в наш класс и просто начал расстреливать людей. Но благодаря учителю, который всем сказал быстро спрятаться под партами, наши максимальные затраты стали минимальными", - сказал ученик 175-й гимназии Ахмат Хайруллин.

В здании гимназии следственные действия продолжались всю ночь и идут до сих пор, так что внутрь никого не пускают. Стало известно, что криминалисты обнаружили на месте происшествия 29 гильз. При себе же нападавший - 19 летний Ильназ Галявиев - имел больше четырехсот патронов. Есть информация, что в его квартире при обыске нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Соседи Галявиева шокированы. Говорят, парень был тихий и спокойный. Они и предположить не могли, что он способен на такое.

- Молчаливый, спокойный мальчик из порядочной семьи - это я точно знаю... Никогда не могла подумать, что такое случится. - Вот я ничего не могу сказать... Очень странно все это.

То, чего не замечали соседи, точно знали о Галявиеве родственники. Летом прошлого года он ограничил с ними общение, стал очень скрытным. Ему даже поставили диагноз энцефалопатия - поражение головного мозга. В Следственном комитете сегодня отметили: ведет себя задержанный неадекватно, что препятствует полноценному проведению следственных действий.

"Точно установлено, что на учетах в психдиспансере, наркодиспансере он не состоял. Но при этом он неоднократно - еще в прошлом году - обращался к врачам с сильной головной болью. В настоящее время эта медицинская документация изъята. Кроме того, еще в прошлом году в одном медицинском учреждении республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз, он свидетельствует о заболевании головного мозга. Уже установлено, что наш подозреваемый, особенно в последнее время, вел себя очень агрессивно по отношению к родным", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Загадкой остается то, как с таким диагнозом Галявиева не только признали годным к службе в армии, но и выдали ему разрешение на оружие. В Следственном комитете сообщили, что сегодня ему предъявят обвинение по уголовной статье "Убийство двух и более лиц". Кроме того, суд может избрать подозреваемому меру пресечения.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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