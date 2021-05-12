"Настоящий терроризм": что говорят о противостоянии Израиля и ХАМАС мирные жители

Стороны конфликта обстреливают позиции друг друга уже несколько дней

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в эти часы в целом ряде городов Израиля. Обстрелу со стороны сектора Газа подвергся Ашдод. Движение ХАМАС сообщило о запуске 50 ракет. О пострадавших данных пока нет. Армия Израиля стягивает дополнительные силы в города Лод и Аккона, где произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. В Лоде введён режим чрезвычайного положения. ЦАХАЛ вторые сутки наносит удары по объектам мусульманских движений, но жертвы есть и среди мирного населения.

Палестинцы прощаются с очередными жертвами израильских ракетных атак. Один из погибших - ребенок. Обстрелы продолжаются уже несколько дней. Их интенсивность только увеличивается. На данный момент число жертв возросло до более чем четырех десятков человек. Среди них 13 детей.

"Мы шокированы этими бомбежками. Это ужасно. Израильская армия не делает различий между военными и гражданскими. Наши жизни, наши семьи - это все их цели", - сказал Осама Сухух, житель Газы.

Израильские военные, действительно, говорят, что даже если это удар по жилому сектору, значит, там засели лидеры движения ХАМАС. Так было, например, с 13-этажной башней в Газе. Оттуда якобы пытались выбить засевших в своем офисе палестинских радикалов. Заодно оставили без крыши над головой сотни мирных горожан.

"Когда началась бомбежка, мы еле успели выбежать, так как лифт уже был полностью разрушен. Это настоящий терроризм по отношению к мирным жителям", - заявил Бахаа Хадер, житель Газы.

Впрочем, аналогичные кадры приходят и с другой стороны. Итоги ракетных ударов из Газы, конечно, гораздо скромнее. Но в израильских городах тоже гибнут мирные жители. Начиная с понедельника - пять человек. Самые серьезные атаки палестинцев - на города Ашкелон и Ашдод. В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении последнего.

А это Лод. Прямым ракетным ударом палестинцев дотла сожжены 2 автомобиля, дом сильно повреждён. Погибли 52-летний мужчина и 16-летняя девушка.

"Израильская полиция продолжает усиливать безопасность по всей стране. Мы видели за последние почти 48 часов более 900 ракет, выпущенных по Израилю, по густонаселенным районам", - сказал Мики Розенфельд, официальный представитель полиции Израиля.

В израильском Лоде уже введено чрезвычайное положение. Кроме обстрелов, ситуацию осложняют и столкновения арабского населения с еврейскими поселенцами. Представители различных арабских стран призывы воздействовать на своих единоверцев пока игнорируют. Аргументируют это тем, что Израиль первый проявил агрессию по отношению к мусульманам в священный для них праздник Рамадан, выгоняя верующих из мечети в Иерусалиме и выселяя палестинские семьи с давно обжитых ими территорий.

"Молчание арабского руководства об этих беспорядках является постыдным, поскольку оно поддерживает терроризм и беспорядки и способствует разрушению общества, в котором мы живем и в котором мы продолжим жить, когда все это пройдет", - сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

Сирены тревоги звучат теперь не только в приграничных с анклавом городах Израиля, но и в Иерусалиме и в Тель-Авиве. Палестинцы возобновили обстрелы с утра. Израильская армия, в свою очередь, обещает наносить удары до наступления полной тишины и сообщает об уничтожении нескольких членов генштаба ХАМАС. Москва призвала стороны конфликта к урегулированию ситуации с опорой на резолюцию Совбеза ООН. Сегодня в ООН - вторая за последние несколько дней попытка выработать какую-то единую позицию по обострившемуся конфликту.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram