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Путин дал совет омскому губернатору

18:08
  • среда
  • 12 мая 2021

Президент призвал Александра Буркова использовать типовые проекты при возведении соцобъектов

При строительстве социальных объектов нужно ориентироваться на типовые проекты, тогда и цены не взлетят. Сегодня об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с губернатором Омской области Александром Бурковым.

Глава региона на встрече посетовал на сложности при возведении объектов социальной инфраструктуры, передает "ТВ Центр".

А.Бурков: Хочу сказать, что мы столкнулись с такой проблемой при строительстве соцобъектов, что за прошлые годы, когда строилось минимальное количество этих соцобъектов, мы потеряли компетенцию по проектированию и по строительству.

В.Путин: Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать.

А.Бурков: Берём типовые, но привязка…

В.Путин: Привязка, да.

А.Бурков: …и начинаются проблемы. У нас в прошлом году были [из-за этого] сорваны сроки и не освоены в полном объёме денежные средства.

В.Путин: Не поддавайтесь на эту привязку. Привязка не значит смена типового проекта.

А.Бурков: Согласен.

Губернатор также доложил президенту, что экономика региона выстояла в пандемию. Налоговые доходы увеличились почти на 5%. А по динамике роста инвестиций Омская область - третья среди регионов страны. Владимир Путин положительно оценил показатели, озвученные губернатором.

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