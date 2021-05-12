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Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня

17:04
  • среда
  • 12 мая 2021

Россия одобрила этот шаг

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что его страна включит разработанный в российском центре имени Гамалеи препарат для профилактики коронавируса "Спутник V" в программу вакцинации. От российской стороны получено согласие на это.
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"После оплаты необходимой суммы она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации", - приводит слова министра РИА "Новости" со ссылкой на местное ТВ.

"Спутник V" уже одобрили более чем в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиардов человек. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%.

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