Соглашение России и Украины по туризму прекратило действие

Оно было подписано в 1999 году

В среду Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области туризма.

"Двенадцатого мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", - передает РИА "Новости".

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году. В Крыму был проведен референдум, по результатам которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина считает это "аннексией".

Кроме того, на юго-востоке Украины разгорелась гражданская война. Киевские власти полагают, что за самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками стоят политические силы из России. В Кремле же не раз подчеркивали, что происходящее - внутреннее дело Украины, Россия стороной конфликта не является, а, наоборот, заинтересована в налаживании отношений с соседом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram