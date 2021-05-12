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Соглашение России и Украины по туризму прекратило действие

17:25
  • среда
  • 12 мая 2021

Оно было подписано в 1999 году

В среду Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области туризма.
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"Двенадцатого мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", - передает РИА "Новости".

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году. В Крыму был проведен референдум, по результатам которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина считает это "аннексией".

Кроме того, на юго-востоке Украины разгорелась гражданская война. Киевские власти полагают, что за самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками стоят политические силы из России. В Кремле же не раз подчеркивали, что происходящее - внутреннее дело Украины, Россия стороной конфликта не является, а, наоборот, заинтересована в налаживании отношений с соседом.

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