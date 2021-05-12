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Российский ученый Мажуга предложил задействовать искусственный интеллект для защиты от вирусных угроз

17:51
  • среда
  • 12 мая 2021

Первый этап санитарного барьера должен предусматривать вакцинацию и массовое тестирование населения

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга предложил использовать возможности искусственного интеллекта для мониторинга и предотвращения вирусных угроз в рамках проекта санитарного барьера, создание которого ранее анонсировали в правительстве.

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"Для формирования санитарного щита, который защитит страну от опасных инфекций и сведет к минимуму риск их проникновения в Россию, важно разрабатывать и внедрять новые технологии, подключать искусственный интеллект для своевременного и качественного мониторинга всех возникающих угроз, поиска очагов заражения", - подчеркнул Мажуга (цитата по АГН "Москва").

 

Искусственный интеллект также полезен и в разработке лекарств, с его помощью можно контролировать соблюдение социальной дистанции и вести оперативный статистический учет, заметил руководитель РХТУ. 

По мнению спикера, первый этап санитарного барьера должен предусматривать вакцинацию и массовое тестирование населения.

"На новый уровень должна выйти и наша лабораторная диагностика: в их распоряжении должно быть высокоточное оборудование", - добавил ученый.

Также потребуются новые образовательные программы, которые могут стать основой для создания новых стандартов национальной безопасности, добавил Мажуга, отметив ключевую роль ученых в создании санитарного щита.

Видео: Мишустин объявил о начале создания в России "санитарного щита"

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале работы по созданию санитарного барьера, направленного на минимизацию риска проникновения опасных инфекций в страну.

21 апреля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что России необходим надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, чтобы в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, страна была готова разработать собственные тест-системы в течение четырех дней.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
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