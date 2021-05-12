Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Криштиану Роналду замкнул тройку лидеров

Американский журнал Forbes составил свежий рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. Лидером стал ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. За год он заработал 180 миллионов долларов.

На втором месте расположился футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси с годовым доходом в 130 миллионов долларов. Третий - нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец пополнил свой счет на 120 миллионов долларов.

Также в топ-10 звезда американского футбола Дак Прескотт из "Даллас Ковбойс" (107,5 миллионов), баскетболист Леброн Джеймс (96,5 миллионов), футболист Неймар (95 миллионов), теннисист Роджер Федерер (90 миллионов), гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (82 миллиона), игрок в американский футбол Том Брэди (76 миллионов), баскетболист Кевин Дюрант (75 миллионов).

Уточняется, что общий доход первой десятки за год составил 1,05 миллиарда долларов.

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