Инфляция в США обновила 13-летний максимум

Эксперты уверены, что сказывается пандемия
Министерство труда Соединенных Штатов подготовило отчет, согласно которому за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в стране достиг 4,2%. Это наивысший показатель с сентября 2008 года, передает ТАСС.
Уточняется, что в апреле цены выросли на 0,8%, эксперты же ожидали роста на 0,2%. Связана подобная ситуация, по их мнению, с растущим спросом по мере ослабления пандемии.
Как сказано в отчете, резкий рост показали цены на автомобили, проживание в гостиницах и транспортные услуги. Американский Центробанк при этом отмечает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram