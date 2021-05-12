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Инфляция в США обновила 13-летний максимум

18:23
  • среда
  • 12 мая 2021

Эксперты уверены, что сказывается пандемия

Министерство труда Соединенных Штатов подготовило отчет, согласно которому за последние 12 месяцев индекс потребительских цен в стране достиг 4,2%. Это наивысший показатель с сентября 2008 года, передает ТАСС.
Названа основная причина инфляции в России

Уточняется, что в апреле цены выросли на 0,8%, эксперты же ожидали роста на 0,2%. Связана подобная ситуация, по их мнению, с растущим спросом по мере ослабления пандемии.

Как сказано в отчете, резкий рост показали цены на автомобили, проживание в гостиницах и транспортные услуги. Американский Центробанк при этом отмечает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.

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