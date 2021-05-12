Устроивший стрельбу в Казани подросток признал вину

Ильназ Галявиев в суде заявил, что у него нет тяжких заболеваний

Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, в суде заявил, что у него нет тяжких заболеваний, передает РИА Новости.

При этом ранее в СК сообщили, что в 2020 году у него диагностировали заболевание головного мозга. По данным ведомства, ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.

Как заявил следователь в суде в среду, Галявиев признал вину в совершении преступления. Обвинение ему предъявлено по статье об убийстве. ТВЦ.RU публикует видео из зала суда.

11 мая в Казани 19-летний подросток Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых.

Видео: в Казани простились с жертвами нападения на школу

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