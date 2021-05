В Штатах выбрали лучшего музыканта десятилетия

Все его альбомы не сходили с первых мест чартов

Американский журнал Billboard выбрал лучшего музыканта 2010-х годов - им стал канадский рэпер Дрейк (полное имя - Обри Дрейк Грэм).

Отмечается, что артист стал рекордсменом по количеству полученных наград Billboard Music Awards. У него их 27, у ближайшего преследователя, рэпера Канье Уэста, всего 5.

Журнал пишет, что, начиная с альбома "Thank Me Later" 2010 года, все пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200. Кроме того, он единственный сольный артист, удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель.

Также эксперты приняли во внимание тот факт, что Дрейк - первый, кто преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний в Spotify.

