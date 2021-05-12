Умер народный артист России Владимир Редькин

Ему было 65 лет
Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни.
"Скончался Владимир Николаевич Редькин", - сообщила в беседе с РИА Новости пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. Причину смерти артиста она не уточнила.
Владимир Редькин родился в Москве. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. После этого артист стажировался в Школе усовершенствования профмастерства при миланском театре Ла Скала.
В 1986-2016 годах Редькин был одним из ведущих солистов оперной труппы Большого театра.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram