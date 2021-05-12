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Умер народный артист России Владимир Редькин

18:45
  • среда
  • 12 мая 2021

Ему было 65 лет

Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни.

"Скончался Владимир Николаевич Редькин", - сообщила в беседе с РИА Новости пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. Причину смерти артиста она не уточнила.

Владимир Редькин родился в Москве. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. После этого артист стажировался в Школе усовершенствования профмастерства при миланском театре Ла Скала.

В 1986-2016 годах Редькин был одним из ведущих солистов оперной труппы Большого театра.

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Народный артист России Владимир Редькин
Народный артист России Владимир Редькин
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