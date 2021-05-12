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Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе

18:43
  • среда
  • 12 мая 2021

Он будет оставаться под стражей как минимум два месяца

Суд арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, 11 марта устроившего стрельбу в школе №175 в Казани, на два месяца, о чем и ходатайствовало следствие, передает РИА "Новости".
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Прежде в ходе заседания нападавший признал вину. Он также заявил, что у него нет тяжких заболеваний. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, Галявиеву грозит пожизненное заключение.

11 марта он начал стрелять в здании учебного заведения. Девять человек, в том числе семеро детей, были убиты, ранения получили 23 человека. Нападавший сам сдался полиции. В СК сообщили, что в 2020 году у подростка диагностировали заболевание головного мозга.

Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении Галявиева по статье о терроризме пока не рассматривается. При этом правоохранительные органы установили, что на территорию школу он также пронес самодельное взрывное устройство. Сообщников у злоумышленника не было. 

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