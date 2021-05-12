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"Спутник Лайт" одобрили в Анголе

19:09
  • среда
  • 12 мая 2021

Это первый компонент "Спутника V"

Как сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций, Ангола одобрила применение однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
Названы побочные эффекты вакцины "Спутник Лайт"

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Республики Ангола", - приводит сообщение ТАСС.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.

Ранее в Анголе зарегистрировали и сам "Спутник V". Это произошло в рамках ускоренной процедуры. Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина уже одобрена к применению в 64 странах.

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