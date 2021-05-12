С россиянами проведут "прямую линию" по вопросам антикоррупционного просвещения

Мероприятие пройдет 18 мая

Московская городская военная прокуратура пригласила всех желающих принять участие в "прямой линии" по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры).

Как сообщили ТВЦ.RU организаторы, мероприятие пройдет 18 мая с 9 до 17 часов. Телефон "прямой линии": 8 (495) 693-56-21.

Ранее в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. По информации ведомства, в январе-феврале 2021 года количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось на 11,8%: с 6,3 до 7,1 тысячи.

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