Лавров обсудил с Блинкеном предложение США о саммите президентов

Главы внешнеполитических ведомств встретятся в мае
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает МИД.
"Обсужден график российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - сказано в сообщении.
Кроме того, поднимались темы подходов к ядерной проблеме Корейского полуострова, задач в сфере стратегической стабильности, возобновления соглашения по иранской ядерной сделке.
Вместе с тем Лавров и Блинкен договорились провести отдельную встречу на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике 20 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram