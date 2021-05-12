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Лавров обсудил с Блинкеном предложение США о саммите президентов

19:27
  • среда
  • 12 мая 2021

Главы внешнеполитических ведомств встретятся в мае

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает МИД.
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"Обсужден график российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - сказано в сообщении.

Кроме того, поднимались темы подходов к ядерной проблеме Корейского полуострова, задач в сфере стратегической стабильности, возобновления соглашения по иранской ядерной сделке.

Вместе с тем Лавров и Блинкен договорились провести отдельную встречу на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике 20 мая.

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