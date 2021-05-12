Жительницу Пермского края осудили за угрозы убить сына

Она получила условный срок

Как сообщило в среду управление Следственного комитета по Пермскому краю, суд вынес приговор 32-летней жительнице Добрянки, которая в 2019 году истязала своего сына-подростка и угрожала ему убийством.

Следствие установило, что, испытывая к 13-летнему подростку неприязнь, женщина наносила ему травмы, грозила лишить жизни. Ребенка у матери в итоге изъяли, его передали на воспитание отцу.

Подозреваемую признали виновной по статьям об угрозе убийством, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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