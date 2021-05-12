Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ

Тележурналист предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

Тележурналист Евгений Попов предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и продажей боеприпасов. Об этом он заявил во время работы на месте трагедии в Казани, где накануне 19-летний молодой человек расстрелял школьников.

Попов также выступил за проведение анализа правоприменительной практики, который выявит недостатки ранее принятого закона об обороте оружия. Кроме этого, журналист предложил исключить частные клиники из списка тех учреждений, которым дано право выдавать справки с разрешением на владение оружием.

"Более того, нужны строгие психоневрологические тесты и обязательные курсы с преподаванием основ обращения с оружием для всех, кто собирается его приобрести вне зависимости от целей: охотничье, для самообороны или спортивное", - добавил Попов.

Повышение возрастного ценза на владение оружием требует тщательной проработки, заявил Попов. Он предложил привязать выдачу разрешения на оружие к конкретному охотничьему обществу. Тогда оно совместно с Росгвардией будет контролировать, как выполняются правила хранения и применения конкретной единицы, подчеркнул Попов.

"Государство самым строгим образом должно контролировать продажу боеприпасов. Нужно установить лимит на продажу патронов в определенный срок "в одни руки", а также составить единую базу охотничьих и спортивных боеприпасов по примеру базы боевых патронов. Ведь убийца из Казани купил более 400 патронов за несколько дней", - добавил тележурналист.

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По его словам, невозможно к каждой школе приставить наряд полиции и бойцов Росгвардии, а превращать школы в режимный объект – это не выход, поэтому необходимы системные меры.

"Например, оставить доступ во внешний периметр исключительно для учеников и учителей по личной карте, аналогом которой могут стать идентификаторы системы "Москвенок". Они считываются только на территории тех школ, где их непосредственно выдали. При этом там нет каких-либо персональных данных", - отметил Попов.

Он добавил, что гарантировать безопасность людей на территории любых социальных объектов, поможет единый и обязательный к исполнению в каждом регионе России государственный стандарт безопасности. Журналист подчеркнул, что в нем должен быть прописан единый список требований, по которым будет производиться отбор сотрудников для постов охраны, оборудование зданий тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

11 мая в Казани 19-летний подросток Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых.

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