Доктор Румянцев призывает увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в России

Академик РАН высоко оценил работу медицинских сестер

Заработная плата медсестер остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Рогачева Александр Румянцев в своем поздравлении с Днем медицинской сестры.

"Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает – увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам", - сказал Румянцев.

Академик РАН высоко оценил работу младшего и среднего медперсонала - медицинских сестер, и отметил, что она незаменима, передает АГН "Москва".

Он также подчеркнул, что от четких и слаженных действий медсестер во многом зависит выздоровление пациента, и пандемия коронавирусной инфекции еще раз наглядно это продемонстрировала.

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