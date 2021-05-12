ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Румянцев призывает увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в России

20:09
  • среда
  • 12 мая 2021

Академик РАН высоко оценил работу медицинских сестер

Заработная плата медсестер остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Рогачева Александр Румянцев в своем поздравлении с Днем медицинской сестры.

"Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает – увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам", - сказал Румянцев. 

Академик РАН высоко оценил работу младшего и среднего  медперсонала - медицинских сестер, и отметил, что она незаменима, передает АГН "Москва".

Он также подчеркнул, что от четких и слаженных действий медсестер во многом зависит выздоровление пациента, и пандемия коронавирусной инфекции еще раз наглядно это продемонстрировала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Доктор Александр Румянцев
Доктор Александр Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.