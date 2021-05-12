ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Солнце светит, а у меня радости нет": Светличная пожаловалась на состояние здоровья

20:46
  • среда
  • 12 мая 2021

В своих проблемах 80-летняя актриса винит завистников

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о проблемах со здоровьем. В конце апреля она оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился, однако состояние актрисы, по ее словам, оставляет желать лучшего.

Актрису Светличную выписали из больницы
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Светличной
Подруга Светличной заметила у актрисы признаки деменции

"У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет", - сообщила она в беседе с изданием Sobesednik.ru.

15 мая Светлане Светличной исполнится 81 год, однако отмечать свой день рождения она не собирается. "Если честно, этот день рождения совсем не вовремя", - призналась она.

"Не так давно я могла пробежать стометровку или, услышав музыку, встать со стула и сказать: а хотите, я вам станцую. Сейчас у меня этих желаний нет... и, наверное, уже не будет. Наверное, я во всем вызывала чувство ревности: как я выглядела, как несла свой стиль. Думаю, вокруг меня всегда было очень много злых людей", - заявила Светличная.

Ранее артистка рассказывала, что во время одного из интервью ей на голову упал осветительный прибор. После этого Светличная стала часто жаловаться на плохое самочувствие.

Видео: Светлана Светличная в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Светличная
Светлана Светличная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.