"Солнце светит, а у меня радости нет": Светличная пожаловалась на состояние здоровья

В своих проблемах 80-летняя актриса винит завистников

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о проблемах со здоровьем. В конце апреля она оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился, однако состояние актрисы, по ее словам, оставляет желать лучшего.

"У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет", - сообщила она в беседе с изданием Sobesednik.ru.

15 мая Светлане Светличной исполнится 81 год, однако отмечать свой день рождения она не собирается. "Если честно, этот день рождения совсем не вовремя", - призналась она.

"Не так давно я могла пробежать стометровку или, услышав музыку, встать со стула и сказать: а хотите, я вам станцую. Сейчас у меня этих желаний нет... и, наверное, уже не будет. Наверное, я во всем вызывала чувство ревности: как я выглядела, как несла свой стиль. Думаю, вокруг меня всегда было очень много злых людей", - заявила Светличная.

Ранее артистка рассказывала, что во время одного из интервью ей на голову упал осветительный прибор. После этого Светличная стала часто жаловаться на плохое самочувствие.

Видео: Светлана Светличная в программе "Мой герой"

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