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В РАН оценили угрозу повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС

20:19
  • среда
  • 12 мая 2021

СМИ уверены, что уровень опасности повышается

Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков прокомментировал появившуюся информацию о том, что в реакторе Чернобыльской атомной электростанции усиливаются ядерные реакции.
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"Сейчас катастрофа 1986 года повториться не может. На данный момент ситуация не критичная и не аварийная. Однако для более точного прогноза необходимо мониторить уровень нейтронов", - приводит слова специалиста газета "Известия".

Все же, по словам Шуршакова, для обеспечения безопасности необходимо принять новые меры.

В мае журнал Science написал, что число нейтронов растет в одном из помещений Чернобыльской АЭС. Это, по мнению ряда экспертов, указывает на продолжение реакции деления в законсервированном реакторе.

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