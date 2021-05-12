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Московские медсестры получат премию в размере 20 тыс. рублей

20:36
  • среда
  • 12 мая 2021

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду объявил, что московские медсестры получат премию в размере 20 тысяч рублей в честь профессионального праздника.

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному дню медицинской сестры, Собянин выразил слова благодарности медицинским сестрам.

"С праздником медицинской сестры! С замечательным, душевным праздником. <...> Спасибо вам огромное за вашу душевность, за вашу доброту и участие", - подчеркнул он.

Кроме премии, власти Москвы пообещали подарить медсестрам новую форму и ввести статус "Московской медицинской сестры".

"Уже несколько лет в Москве действует статус "Московского врача", который мы присваиваем, и выплачиваем дополнительные деньги под этот статус. Мы решили в этом году ввести статус "Московской медицинской сестры" и те, кто сдаст экзамен, будут получать 7,5 тысячи рублей. Мы давно дискутируем по поводу медицинской формы, провели даже конкурсы, обсуждали с вами дизайн и вот уже вышли на финиш: в нескольких поликлиниках уже врачи, медсестры ходят в новой современной форме. <…> Мы бесплатно от имени города будем вам ее дарить и обновлять каждый год", - заявил мэр города.

В ходе мероприятия ряд медсестер были удостоены благодарностей мэра города, передает АГН "Москва".

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