"На низком старте": замглавы МИД - о подготовке встречи Путина и Байдена

Где именно состоится саммит, пока не определено

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал ТАСС, как идет подготовка к возможной очной встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы со своей стороны находимся на низком старте. Мы готовы включиться в обсуждение всех аспектов с американскими коллегами как повестки дня, так и, что называется, технологии предстоящей работы, когда они будут к этому готовы", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Американская сторона не должна тратить на раздумья слишком много времени, добавил при этом Рябков. Что касается возможных тем беседы лидеров, он уточнил, что речь может пойти в том числе о стратегической стабильности. При этом разговор в любом случае должен получиться продуктивным - если его хорошо подготовить.

13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Американский президент предложил российскому коллеге летом встретиться лично в Европе. В настоящее время детали саммита прорабатываются. Точное время и место пока не определены.

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