ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"На низком старте": замглавы МИД - о подготовке встречи Путина и Байдена

20:26
  • среда
  • 12 мая 2021

Где именно состоится саммит, пока не определено

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал ТАСС, как идет подготовка к возможной очной встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Лавров обсудил с Блинкеном предложение США о саммите президентов

"Мы со своей стороны находимся на низком старте. Мы готовы включиться в обсуждение всех аспектов с американскими коллегами как повестки дня, так и, что называется, технологии предстоящей работы, когда они будут к этому готовы", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Американская сторона не должна тратить на раздумья слишком много времени, добавил при этом Рябков. Что касается возможных тем беседы лидеров, он уточнил, что речь может пойти в том числе о стратегической стабильности. При этом разговор в любом случае должен получиться продуктивным - если его хорошо подготовить.

13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Американский президент предложил российскому коллеге летом встретиться лично в Европе. В настоящее время детали саммита прорабатываются. Точное время и место пока не определены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.