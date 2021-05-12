Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

Обычно они происходят рядом с аварийно опасными участками дорог
На российских дорогах участилось скрытое патрулирование со стороны ГИБДД - проходит оно обычно рядом с аварийно опасными участками дорог, передает портал Autonews.
Как отметили в самарском ГИБДД, обо всех привычных местах патрулей водитель обычно знает заранее.
"Определить наличие скрытого патруля бывает достаточно сложно", - добавили в пресс-службе.
Там также рассказали, что инспекторы высылают съемку нарушений ближайшим экипажам ДПС, тем остается лишь задержать водителя и оформить протокол.
Выезд на встречную полосу остается одним из наиболее частых нарушений. Это чревато штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на полгода.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram