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Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

20:57
  • среда
  • 12 мая 2021

Обычно они происходят рядом с аварийно опасными участками дорог

На российских дорогах участилось скрытое патрулирование со стороны ГИБДД - проходит оно обычно рядом с аварийно опасными участками дорог, передает портал Autonews.
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Как отметили в самарском ГИБДД, обо всех привычных местах патрулей водитель обычно знает заранее.

"Определить наличие скрытого патруля бывает достаточно сложно", - добавили в пресс-службе.

Там также рассказали, что инспекторы высылают съемку нарушений ближайшим экипажам ДПС, тем остается лишь задержать водителя и оформить протокол.

Выезд на встречную полосу остается одним из наиболее частых нарушений. Это чревато штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на полгода.

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