Генсек ООН отвел "Спутнику V" одну из ключевых ролей в мировой вакцинации

Антониу Гутерриш поблагодарил Россию за разработку

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Генсек отметил, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации в мире.

"Я благодарю Россию в том, что касается исследования и разработки вакцины от коронавируса, а также за предоставление возможности получить вакцину для работников ООН", - добавил Гутерриш.

Он также заметил, что мировым государствам необходимо сотрудничать друг с другом - и пандемия COVID-19 это лишний раз показала.

"Спутник V" уже одобрили более чем в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиардов человек. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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