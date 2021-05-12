Мишустин выступил с отчетом правительства в Госдуме. Главное

Диалог премьер-министра с депутатами продлился почти четыре часа

Спад экономики России оказался меньше, чем во многих других странах, а помощь в минувшем году получила каждая вторая российская семья с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался сегодня в Госдуме о результатах работы правительства за прошлый год. Глава кабинета уделил основное внимание вопросам, которые касаются каждого: борьба с пандемией, социальная поддержка граждан, восстановление занятости и доходов, а также сдерживание роста цен.

По пути в зал пленарных заседаний Михаил Мишустин и Вячеслав Володин о чем-то оживленно беседовали. Главная тема отчета правительства – борьба с пандемией. 2021 год премьер назвал переломным.

"Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, в первую очередь старшему поколению, которое более уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", - обратился к россиянам Мишустин.

На социальные выплаты в период пандемии государство выделило 2,5 триллиона рублей – это десятая часть всего российского бюджета.

"Мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 миллионов детей. Мы будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок", – пообещал премьер.

"Я думаю, сегодня все услышали главное! Как много было сделано. Это первое и главное впечатление, ощущение от отчёта правительства", - прокомментировал Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Строительная отрасль впервые в современной истории преодолела кризис без потерь. Минимально пострадал промышленный сектор. В 17 российских регионах рынок труда вернулся к докризисным показателям, но сотни тысяч вакансий, отметил премьер, по-прежнему не востребованы.

"Мы говорим обо всем, кроме одного. Когда не хватало средств в молодости, мы где только не подрабатывали. Я сам лично и грузчиком работал, и лаборантом. Мы все зарабатывали, это было нормально", - заявил председатель правительства.

Кабмин сейчас работает над реализацией президентского послания. В мае стартует механизм возврата половины стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь. Программа туристического кэшбека продлена до конца года. Россиянам уже вернули 4 миллиарда рублей.

"Правительству пришлось действовать в непростое время, в условиях пандемии и объективно можно сказать, что правительство Михаила Владимировича Мишустина справилось с этой задачей", - оценил Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

"Мы благодарим Татьяну Голикову, которая с нами постоянно работала в контакте. Докладывала депутатам. Нам удалось уйти от жуткой эпидемии. Москва - самый крупный мегаполис Европы. Она открыта всем ветрам и болезням. И здесь с огромным трудом - надо отдать должное – мэр Москвы Сергей Собянин с утра до ночи со своей командой работал", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому отведенного регламентом времени не хватило. "Добавьте мне, как и Зюганову, можно чуть-чуть побольше… Вам сейчас передам флешку, здесь часа 2 моих выступлений лучших перед молодежью... Посмотрите!" – сказал он.

Для Мишустина это уже второе выступление перед Госдумой. Отвечая на вопросы депутатов, он без шпаргалок уверенно оперировал цифрами. Спросили председателя правительства о росте цен на продовольственные товары - помимо общемирового повышения, есть и внутренний фактор.

"Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей и здесь, хочу напомнить, у правительства достаточно возможностей обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", - сообщил Мишустин.

Слово жадность вообще редко услышишь в госучреждениях. Сегодня, однако, оно звучало несколько раз. Например, по отношению к тем, кто вместо того, чтобы вкладывать деньги в российскую экономику, выводит их в иностранные офшоры.

"Жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди. Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки налога на прибыль, либо какие-то другие подходы должны быть сделаны", - заявил премьер.

Впрочем, тут, отметил Мишустин, важно найти баланс между интересами власти, граждан и бизнеса. Диалог премьера с депутатами продлился почти 4 часа.

Судя по тону дискуссии, работой правительства парламентарии в целом довольны. Сегодня же премьер-министр предложил перенести внесение проекта федерального бюджета в Думу с октября на середину сентября, чтобы регионы успели подготовить свои предложения. Сам Михаил Мишустин, его заместители и министры с рабочими поездками уже объездили практически всю страну. Так что о ситуации на местах знают не из бумаг и формальных отчётов.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Станислав Ильин, "ТВ Центр", Москва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram