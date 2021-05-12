В столице учредят статусы "Московской медсестры" и "Московского медбрата"

Обладателям статусов выплатят премии в размере 7,5 тысячи рублей

В честь профессионального праздника московские медицинские сестры получат премии в размере 20 тысяч рублей. Об этом рассказал мэр Москвы в ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному дню медицинской сестры. Также Сергей Собянин сообщил, что в столице уже в этом году планируют ввести статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат".

Свой профессиональный праздник 12 мая отмечают медсёстры. И лучших из них сегодня чествовали в Кремлёвском дворце.

"Вы выбрали трудную профессию. И я даже не представляю, как это - каждый день приходить к больному, пропускать страдания и боль пациента… Когда мы болеем, мы называем вас сестра, сестричка. Дороже и ближе в этот момент никого нет. Спасибо вам огромное за вашу доброту и участие", – обратился к медработникам Собянин.

За плечами этих женщин - не один подвиг. А во время пандемии на их ежедневном сложном кропотливом труде держалось всё. Но героями они себя никогда не называют. Это просто работа, говорят медсёстры. Тяжёлые операции, переживания за больных, бессонные ночи - но в итоге благодарность пациентов. Как награда за такой непростой, но столь необходимый для каждого из нас труд.

"Очень волнительно. Даже немножечко бывает грустно почему-то. Потому что я уже очень много работаю. Я пришла к выводу, что я больше никем не могла бы работать, кроме как медсестрой", - сказала сотрудница больницы № 31 Татьяна Аверьяненко.

"Я работаю 34 года. Совершенно случайно стала медсестрой, если честно. Никогда этого не планировала. Но так получилось по жизни", - говорит старшая медсестра микрохирургического отделения больницы имени Филатова Дина Журавлева.

Глядя в эти светлые и молодые лица, трудно поверить - большинство из присутствующих здесь медсестёр в профессии больше 30 лет. И для многих это единственная работа в жизни, которую они никогда не называют профессией. Для них это - сама жизнь. И такая самоотверженность и преданность делу не может остаться незамеченной.

"Уже несколько лет в Москве действует система "Московского врача". Мы выплачиваем дополнительные денежки под этот статус. Мы решили в этом году ввести статус "Московской медицинской сестры", и те, кто сдаст экзамен, будут получать дополнительно 7,5 тысячи рублей", - сообщил в среду Собянин.

Помимо этого, каждой московской медсестре и медбрату будет выплачена в честь праздника отдельная премия в размере 20 тысяч рублей. А также в ближайшее время весь персонал переоденется в новую форму. Правительство Москвы разработало программу, по которой каждый сотрудник бесплатно получит медицинскую одежду нового образца. Кроме того, планируется обновлять её ежегодно.

"Мы и дальше будем заниматься развитием здравоохранения Москвы - строить новые поликлиники, больницы, обустраивать ваши рабочие места, чтобы вам было комфортно работать. Внедрять искусственный интеллект. Но самое главное, чтобы мы не делали, это вы - люди, которые встречают больных, которые ими занимаются. Когда больной открывает после реанимации глаза, он видит ваше лицо и вашу улыбку, которую запоминает на всю жизнь. Так что вы были и остаётесь главными в нашем здравоохранении. Спасибо вам", - сказал мэр столицы.

Пандемия для врачей и медсестёр была самым сложным испытанием, с которым столичные медики успешно справились, подчеркнул мэр. Во многом это произошло благодаря истинной преданности профессии людей, которых поздравляли сегодня в Кремле.

Илья Данильцев и Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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