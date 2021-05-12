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Медведчук счел предъявленные ему обвинения необоснованными и политическими

22:40
  • среда
  • 12 мая 2021

Главу крупнейшей украинской оппозиционной партии заподозрили в госизмене

Главу крупнейшей украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука обвиняют в  "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Сегодня он 2,5 часа провел в офисе генерального прокурора Украины,  где ознакомился с предъявленными обвинениями, которые назвал необоснованными и  политически мотивированными. Вместе с Медведчуком по делу о госизмене проходит его однопартиец Тарас Козак.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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