Устроивший стрельбу в Казани заявил об отсутствии у него тяжких заболеваний

СКР настаивает, что Ильназ Галявиев страдает заболеванием головного мозга

Арестован на два месяца - такую меру пресечения избрал суд в отношении Ильназа Галявиева, который накануне совершил нападение на гимназию в Казани. Обвиняемый признал вину, однако раскаиваться не стал. Сегодня в Москву спецборт МЧС доставил пятерых детей и четверых взрослых. Все они серьезно пострадали во время вчерашнего нападения. А в Татарстане простились с жертвами трагедии - это семеро детей и двое взрослых. В республике - день траура.

В зале суда с 19-летним Ильназом Галявиевым обращаются как с особо опасным преступником. Соблюдают самые строгие меры безопасности. Приставы находятся рядом даже в "аквариуме" - прикованы к молодому человеку наручниками. За стеклом - сразу три бойца спецназа. Подозреваемый спокоен, на лице - ни тени раскаяния, вопросы журналистов игнорирует, надменно окидывая взглядом зал.

Самодовольно улыбаясь, он слушает и прокурора, который долго перечисляет всех пострадавших при стрельбе. 23 человека ранены. 9 погибли.

"Находясь в помещении школы, осознавая, что своими действиями он причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов", - сообщил прокурор в суде.

Ранее в ходе допроса Галявиев признался в преступлении. При этом он уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Сообщников не имел. Как и, по его словам, тяжких заболеваний.

- Заболеваниями страдаете, инвалидность имеете? - Нет!

Тем не менее, подозреваемого проверят на вменяемость. Возбуждение уголовного дела по статье "Терроризм" следствием пока не рассматривается. Обвинение предъявляют по статье "Убийство двух и более лиц". Максимальное наказание по ней - пожизненное заключение. Галявиев даже глазом не моргнул. Не возражает он и когда судья оглашает меру пресечения - арест на два месяца.

- Я согласен с этим. - То есть вы возражений не имеете? - Нет.

Прямо из зала суда Галявиева отправляют в СИЗО.

В это время врачи продолжают бороться за жизнь раненых. Пятерых детей и четверых взрослых из Казани в Москву доставил борт МЧС. Медики ни на шаг не отходили от пациентов: состояние одного мальчика оценивается как крайне тяжелое, но стабильное. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Одних пострадавших перенесли в вертолеты, других - доставили в лучшие клиники страны на реанимобилях. В казанской же больнице сейчас остаются 14 детей. Одного ребенка уже выписали. Спасти их жизни удалось благодаря молниеносной реакции и профессионализму медиков.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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