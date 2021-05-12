Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о рисках

Передавать свои данные иностранным компаниям небезопасно

Роскомнадзор обратил внимание российских пользователей мессенджера WhatsApp на недостаточную защиту их персональных данных. Как подчеркнули в ведомстве, граждане, передающие свою персональную информацию зарубежным компаниям, должны четко представлять риски.

"Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp", - приводит сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Прежде в WhatsApp было обновлено пользовательское соглашение. Теперь оно обязывает делиться данными с Facebook всех, кто использует мессенджер. Компания, в частности, получит сведения о транзакциях, IP-адресах, номерах телефонов.

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