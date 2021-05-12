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Американцев попросили не разливать бензин по пластиковым пакетам

22:01
  • среда
  • 12 мая 2021

В Штатах началась настоящая топливная паника

Федеральная Комиссия по безопасности потребительских товаров Соединенных Штатов в Twitter попросила граждан не разливать бензин по пластиковым пакетам на фоне дефицита топлива.
В США объявлен режим ЧС из-за хакерской атаки на топливную компанию

"Используйте лишь емкости, одобренные для хранения", - сказано в сообщении.

Представители комиссии добавили, что использовать для указанных целей пакеты небезопасно, а идти на риск не стоит, как не стоит и поддаваться панике.

Прежде американские СМИ сообщили, что на Восточном побережье в ряде штатов на заправочных станциях начало заканчиваться топливо - из-за тех, кто скупает горючее впрок.

Ранее из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода компании Colonial Pipeline. Она доставляет из Техаса на восточное побережье США значительную часть топлива. В кибератаке американские власти подозревают российских хакеров, но доказательств этого Вашингтон пока так и не представил.

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